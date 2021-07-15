Человек погиб на «фиолетовой ветке» московского метро

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15 июля 2021, 14:27 Источник: Telegram

Московский метрополитен, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой после инцидента с падением человека на пути. Данную информацию предоставили в столичном департаменте транспорта.

Представитель экстренных служб Москвы заявил днем в четверг, что происшествие случилось на станции "Кузьминки". Уточняется, что мужчина, упавший на пути в столичной подземке, погиб. Тело гражданина было поднято на платформу в 13.40.

Подчеркивается, что в настоящий момент движение на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена вводится в график.

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