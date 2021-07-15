Человек погиб на «фиолетовой ветке» московского метро

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел сбой после инцидента с падением человека на пути. Данную информацию предоставили в столичном департаменте транспорта.
Представитель экстренных служб Москвы заявил днем в четверг, что происшествие случилось на станции "Кузьминки". Уточняется, что мужчина, упавший на пути в столичной подземке, погиб. Тело гражданина было поднято на платформу в 13.40.
Подчеркивается, что в настоящий момент движение на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена вводится в график.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.