В Московском метрополитене произошел сбой из-за падения человека на пути

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25 июня 2021, 10:23 Источник: Telegram

метро, pixabay.com

Утром в пятницу, 25 июня, в сбой произошел в Московском метрополитене. Согласно последней информации, движение поездов в подземке было приостановлено из-за человека, упавшего на пути.

В столичном департаменте транспорта сегодня уточнили, что человек находился на путях одной из станций Люблинско-Дмитровской линии. Информации о том, почему пассажир упал на рельсы в метро, не поступало, как и данных о его состоянии.

Известно, что из-за случившегося на южном участке "салатовой" ветки метрополитена движение составов выбилось из графика.

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