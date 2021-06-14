Девушка погибла после падения на рельсы в московском метро

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14 июня 2021, 13:23 Источник: РИА "Новости"

московское метро, pixabay.com

В понедельник, 14 июня, в Московском метрополитене погиб пассажир. Согласно последней информации МВД, речь идет о девушке, которая сегодня утром упала на рельсы на станции "Улица 1905 года".

Данные о падении человека на пути в столичной подземке поступили в полицию сегодня около 8 часов утра. В результате данного инцидента девушка погибла.

В настоящий момент сотрудники парвоохранительных органов устанавливают точные обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 19 мая движение поездов было приостановлено между станциями Московского метрополитена "Зябликово" и "Марьино" из-за падения человека на рельсы.

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