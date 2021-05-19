На Люблинско-Дмитровской линии метро движение поездов приостановлено из-за падения человека на рельсы
19 мая 2021, 21:55
В Москве в среду вечером движение поездов приостановлено между станциями метро «Зябликово» и «Марьино» из-за падения человека на пути. Инцидент с пассажиром произошел на Люблинско-Дмитровской линии (10). О падении пассажира на рельсы сообщила пресс-служба московского метрополитена.
«Нет движения поездов на участке «Зябликово» - «Марьино» Люблинско-Дмитровской линии из-за человека на пути», - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах уточнил АГН «Москва», что человек упал на рельсы на станции метро «Шипиловская». На место следуют подразделения МЧС и скорая помощь.
По данным Интерфакса, на станции отключено напряжение контактного рельса, пассажира поднимают на платформу.
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