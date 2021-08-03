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Фура сорвалась с ЦКАД в Подмосковье

, 19:54 Источник: РИА "Новости"

Фура сорвалась с ЦКАД в Подмосковье
скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье во вторник, 3 августа, сорвалась фура. Согласно предварительной информации областного главка МВД, водитель транспортного средства погиб.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.05 вторника на 165-м километре Центральной кольцевой автодороги. Установлено, что фура Volvo съехала с трассы и опрокинулась в кювет. В результате аварии водитель, по предварительным данным, погиб.

Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.

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