Фура сорвалась с ЦКАД в Подмосковье

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 августа 2021, 19:54 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в Подмосковье во вторник, 3 августа, сорвалась фура. Согласно предварительной информации областного главка МВД, водитель транспортного средства погиб.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 15.05 вторника на 165-м километре Центральной кольцевой автодороги. Установлено, что фура Volvo съехала с трассы и опрокинулась в кювет. В результате аварии водитель, по предварительным данным, погиб.

Точные обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости