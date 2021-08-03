Оползень перекрыл дорогу между районами в Дагестане

Во вторник, 3 августа, оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб – Кумух в Республике Дагестан. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе минтранса региона.
Уточняется, что днем во вторник обвал верхового откоса дороги произошел в Гунибском районе на республиканской автомобильной дороге Гуниб – Кумух, вследствие чего трасса оказалась полностью перекрыта на протяжении 70 метров по длине.
Подчеркивается, что в настоящий момент существует угроза повторного обвала. В минтрансе региона отметили, что движение по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыто сегодня к 20.00. В штатном режиме проезд автотранспорта восстановят к вечеру 5 августа.
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