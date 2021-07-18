Агентство ANI сообщило о гибели как минимум 17 человек из-за оползня в Мумбаи

В столице штата Индии Махараштра Мумбаи сошел оползень, в результате чего погибли 17 человек. Данная информация поступила от агентства ANI, которое в своем материале ссылается на местные власти.
Отмечается, что люди погибли из-за обрушения стен в трущобах в районе Чембур. Кроме того, еще два человека получили травмы. Медики оказали им необходимую помощь. Сообщается, что специалистам удалось спасти минимум 16 граждан, освободив их от обломков. Сейчас спасатели продолжают работу.
Ранее сообщалось, что в японском городе Атами обнаружили уже 15 погибших в результате оползня граждан. Нашли еще двух погибших после мощного оползня, который в начале текущего месяца сошел в префектуре Сидзуока. В настоящее время не прекращаются поиски людей в районе бедствия.
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