Kyodo сообщило об увеличении числа жертв оползня в Японии до 15

В городе Японии Атами обнаружили уже 15 погибших в результате оползня граждан. Данная информация поступила от агентства Kyodo.
Отмечается, что нашли еще двух погибших после мощного оползня, который в начале текущего месяца сошел в префектуре Сидзуока. Теперь насчитывается 15 жертв.
Отметим, что оползень наблюдался в Атами третьего июля примерно в десять часов утра. В настоящее время не прекращаются поиски людей в районе бедствия.
Сразу после произошедшего от городских властей поступила информация, что пропавшими без вести числятся порядка 20 человек. Спустя некоторое время сообщили, что жителями района являются 215 человек. Бедствие привело к уничтожению порядка 130 домов. Даже сейчас не нашли еще 14 граждан.
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