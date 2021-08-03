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Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы

, 16:33 Источник: Telegram

Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Днем во вторник, 3 августа, стало известно, что на севере Москвы автомобиль сбил двух детей. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники столичного департамента транспорта.

Согласно последним данным, дорожно-транспортное происшествие случилось в районе дома 163А на Дмитровском шоссе. В департаменте транспорта уточнили, что автомобиль сбил двух пешеходов – детей. По предварительной информации, есть пострадавшие. Подробностей случившегося пока нет.

Движение в районе аварии в настоящий момент не затруднено.

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