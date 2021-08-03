Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме во Владимирской области

В четырехэтажном жилом доме в городе Ковров во вторник, 3 августа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации ГУМЧС по Владимирской области, пламя к настоящему моменту перекинулось на крышу.
Информация о возгорании в одной из квартир жилого дома в Коврове поступила в 13.44 по московскому времени. Известно, что пожар вспыхнул на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю здания.
Известно, что спасены 20 человек, один гражданин пострадал. На месте происшествия сейчас работают 13 единиц техники и 43 человека, в частности, силы и средства ГУМЧС по региону и от Ковровского электромеханического завода.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.