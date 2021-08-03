Пожар вспыхнул в четырехэтажном жилом доме во Владимирской области

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3 августа 2021, 15:20 Источник: ГУМЧС России по Владимирской области

пожарные, сайт ГУМЧС России по Владимирской области

В четырехэтажном жилом доме в городе Ковров во вторник, 3 августа, вспыхнул пожар. Согласно последней информации ГУМЧС по Владимирской области, пламя к настоящему моменту перекинулось на крышу.

Информация о возгорании в одной из квартир жилого дома в Коврове поступила в 13.44 по московскому времени. Известно, что пожар вспыхнул на четвертом этаже, огонь начал переходить на кровлю здания.

Известно, что спасены 20 человек, один гражданин пострадал. На месте происшествия сейчас работают 13 единиц техники и 43 человека, в частности, силы и средства ГУМЧС по региону и от Ковровского электромеханического завода.

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