Все семеро пострадавших в результате пожара на химкомбинате «Каменский» умерли

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 августа 2021, 20:53 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Все семеро пострадавших в результате пожара на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области в городе Каменск-Шахтинский - пятеро мужчин и две женщины - умерли. По данным Минпромторга РФ, на прошлой неделе 29 июля на ФКП "Комбинат «Каменский»" в цехе формования произошло воспламенение изделий. Пожар был потушен оперативно. Но в результате ЧП сильные ожоги получили семь человек.

Пострадавшие рабочие были госпитализированы со стопроцентным поражением тела. В воскресенье власти подтвердили смерть четырех из семи пострадавших. Еще трое умерли в понедельник, 2 августа.

Создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Следственное управление СК России по Ростовской области возбудило дело по ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

В Минпромторге РФ сообщали, что «технологическая операция», во время которой произошел взрыв, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

В тот день бригада работала в штатном режиме в цехе «закрытого» типа, где производится продукция особого назначения. Около 20:00 возникли неисправности оборудования.

По технологической документации в такой ситуации нужно проверить оборудование на исправность, затем снова попытаться закрыть отсекатель. Рабочие так и сделали, но отсекатель не закрылся. Им пришлось делать это вручную, - сообщает издание 161.ru.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости