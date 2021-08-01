Ещё три человека скончались в результате пожара на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 августа 2021, 18:51 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Ещё три человека скончались в результате пожара на химкомбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Авария на предприятии произошла 29 июля. Сообщалось об одном погибшем.

В воскресенье "Интерфакс" передал, что сегодня в больнице умерли трое сотрудников химкомбината "Каменский".

Трое пострадавших в результате пожара находятся в крайне тяжёлом состоянии, c ожогами.

В одном из цехов предприятия начался пожар. По неофициальной информации, неопытные рабочие нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования. В результате сотрудники предприятия получили тяжёлые химические ожоги.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости