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Ещё три человека скончались в результате пожара на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области

, 18:51 Источник: Интерфакс

Ещё три человека скончались в результате пожара на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области
фото: pixabay.com

Ещё три человека скончались в результате пожара на химкомбинате "Каменский" в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Авария на предприятии произошла 29 июля. Сообщалось об одном погибшем.

В воскресенье "Интерфакс" передал, что сегодня в больнице умерли трое сотрудников химкомбината "Каменский".
Трое пострадавших в результате пожара находятся в крайне тяжёлом состоянии, c ожогами.

В одном из цехов предприятия начался пожар. По неофициальной информации, неопытные рабочие нарушили регламент безопасности при проведении работ с химическими реактивами. Это спровоцировало воспламенение материалов и оборудования. В результате сотрудники предприятия получили тяжёлые химические ожоги.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности ФКП "Комбинат "Каменский" - производство оружия и боеприпасов.

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