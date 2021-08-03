В Москве в ночь на 3 августа ветер повалил 26 деревьев
3 августа 2021, 10:35
В российской столице в ночь на третье августа оказались повалены 26 деревьев из-за сильного ветра. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что в столице России в ряде районов выпало до 22 мм осадков. В центре и на юго-западе Москвы наблюдался наиболее интенсивный дождь. Из-за сильного ветра оказались повалены 26 деревьев. Их уже распилили и вывезли.
Ранее сообщалось, что в российской столице сегодня, 3 августа, прогнозируются небольшие дожди. В городе будет до плюс 25 градусов. Во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.
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