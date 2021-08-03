Синоптик Леус: в Москве 3 августа прогнозируются небольшие дожди и до плюс 25 градусов

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3 августа 2021, 08:48 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице сегодня, 3 августа, прогнозируются небольшие дожди. В городе будет до плюс 25 градусов. Этой информацией поделился ведущий сотрудник “Фобоса” Михаил Леус.

Он отметил, что во вторник в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде мест могут пройти дожди. В столице воздух прогреется до плюс 23-25, а в столичном регионе - до 21-26. Скорость западного ветра составит 4-9 м/с.

“Сегодня столица будет находиться в тыловой, более холодной части циклона”,- сказал Леус.

Что касается атмосферного давления, то, как подчеркнул синоптик, к вечеру оно составит 745 мм ртутного столба.

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