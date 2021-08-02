Во Владивостоке локализовали пожар после взрыва трансформатора на подстанции

Во Владивостоке произошел взрыв трансформатора подстанции “Мингородок”. Представитель мэрии отметил, что пожар удалось локализовать.
По информации управления по вопросам ТЭК администрации города, на место прибыли специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании, которые предпринимают максимум усилий, чтобы подключить абонентов. Отмечается, что происшествие было зафиксировано около девяти часов вечера по местному времени. В какое количество домов города перестал поступать свет, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Лесозаводске Приморского края произошло массовое ДТП. В результате травмы получили семь человек, включая троих несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.