Во Владивостоке локализовали пожар после взрыва трансформатора на подстанции

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2 августа 2021, 15:58 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Во Владивостоке произошел взрыв трансформатора подстанции “Мингородок”. Представитель мэрии отметил, что пожар удалось локализовать.

По информации управления по вопросам ТЭК администрации города, на место прибыли специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании, которые предпринимают максимум усилий, чтобы подключить абонентов. Отмечается, что происшествие было зафиксировано около девяти часов вечера по местному времени. В какое количество домов города перестал поступать свет, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Лесозаводске Приморского края произошло массовое ДТП. В результате травмы получили семь человек, включая троих несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение.

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