После массовой дорожной аварии в Лесозаводске Приморья госпитализировали семерых человек

В Лесозаводске Приморского края произошло массовое ДТП. В результате травмы получили семь человек, включая троих несовершеннолетних.
По информации регионального управления МВД, всех пострадавших доставили в лечебное учреждение. Отмечается, что 36-летний водитель иномарки Nissan Note выехал на встречку на автодороге А-370 “Уссури” и врезался в автомобили Toyota Wish и Toyota Prius.
В ДТП пострадали семь человек. Речь идет о водителе Nissan Note, его жене, а также водителе Toyota Wish, его супруге и трех дочерях 2, 8 и 15 лет. По данным полиции, на момент дорожной аварии все находившиеся в этих автомобилях люди были пристегнуты ремнями безопасности.
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