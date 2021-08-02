После массовой дорожной аварии в Лесозаводске Приморья госпитализировали семерых человек

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2 августа 2021, 14:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Лесозаводске Приморского края произошло массовое ДТП. В результате травмы получили семь человек, включая троих несовершеннолетних.

По информации регионального управления МВД, всех пострадавших доставили в лечебное учреждение. Отмечается, что 36-летний водитель иномарки Nissan Note выехал на встречку на автодороге А-370 “Уссури” и врезался в автомобили Toyota Wish и Toyota Prius.

В ДТП пострадали семь человек. Речь идет о водителе Nissan Note, его жене, а также водителе Toyota Wish, его супруге и трех дочерях 2, 8 и 15 лет. По данным полиции, на момент дорожной аварии все находившиеся в этих автомобилях люди были пристегнуты ремнями безопасности.

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