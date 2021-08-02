Источник в органах здравоохранения объяснил смерть трёх членов семьи из Краснодара после первой прививки от COVID-19

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2 августа 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Краснодарском крае две женщины и мужчина, скончавшиеся в июле, получили только первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Супругам было: женщине - 36 лет, ее мужу - 37. Бабушке девочки по материнской линии - 58. Дочь супругов осталась сиротой.

Родители и бабушка школьницы умерли с разницей в несколько дней. Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил провести проверку. Росздравнадзор по Краснодарскому краю начал проверку.

Источник в органах здравоохранения узнал, что у этих людей на 10-12 день после вакцинации был обнаружен COVID-19, и вакцинация была прервана, - передает РИА Новости.



Источник раскрыл, что "будучи в инкубационном периоде заболевания новой коронавирусной инфекцией, люди получили первый этап вакцинации 26 июня".

Напомним, у погибших были выявлены тяжелые заболевания, в том числе сахарный диабет, они находились на гемодиализе (аппарат искусственной почки). Ввиду заболевания прививочный процесс был прерван. На 10-12 день диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Источник в органах здравоохранения полагает, что смерть родственников связана с перенесенным коронавирусом в поздней форме, а не с вакцинацией.

Тетя девочки рассказала, что родственники вакцинировались в один день. По ее словам, у всех был медотвод по диабету, двое были на диализе. Матери школьницы предстояла плановая операция.

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