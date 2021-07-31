Мурашко поручил проверить информацию о смерти после прививки от COVID-19 троих членов семьи в Краснодарском крае

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31 июля 2021, 22:02 Источник: Московский комсомолец

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить информацию о смерти в Краснодарском крае троих членов семьи, 36-летней и 58-летних женщин и 37-летнего мужчины, недавно привившихя от коронавирусной инфекции COVID-19.

Росздравнадзор начал проверку. По данным "МК", без матери и отца осталась 13-летняя девочка. Умерла и ее бабушка.

По имеющейся информации, все трое имели основания для медицинского отвода от прививки. У них был сахарный диабет.

Опеку над девочкой оформила ее тетя. Дедушка школьницы остается в больнице в тяжелом состоянии, бабушка по отцовской линии тоже госпитализирована.

Тетя девочки рассказала, что родственники вакцинировались в один день. По ее словам, у всех был медотвод по диабету, двое были на диализе. Матери школьницы предстояла плановая операция. По словам женщины, родственницу отказались оперировать без вакцинации от коронавируса.

После прививки первой стало плохо маме девочки. Следующей госпитализировали бабушку, ее мать. Третьим - отца.

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