В ДТП с пятью автомобилями на западе Москвы пострадали три человека
2 августа 2021, 13:33
На западе российской столицы произошла дорожная авария, из-за чего движение затруднено на 1,3 км. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали пять машин.
По информации Telegram-канала департамента транспорта Москвы, авария случилась на Минской улице, вл2А по направлению к Кутузовскому проспекту. Произошло столкновение пяти автомобилей, и один из них опрокинулся на бок. Согласно предварительным данным, пострадавшими оказались три человека.
Ранее сообщалось, что на ярмарке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка между торговцами. На место прибыли стражи порядка, которые в настоящее время проводят разбирательство. Инцидент произошел в утренние часы сегодня, 2 августа, в районе старого аэропорта города.
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