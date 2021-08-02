В ДТП с пятью автомобилями на западе Москвы пострадали три человека

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2 августа 2021, 13:33

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На западе российской столицы произошла дорожная авария, из-за чего движение затруднено на 1,3 км. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали пять машин.

По информации Telegram-канала департамента транспорта Москвы, авария случилась на Минской улице, вл2А по направлению к Кутузовскому проспекту. Произошло столкновение пяти автомобилей, и один из них опрокинулся на бок. Согласно предварительным данным, пострадавшими оказались три человека.

Ранее сообщалось, что на ярмарке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка между торговцами. На место прибыли стражи порядка, которые в настоящее время проводят разбирательство. Инцидент произошел в утренние часы сегодня, 2 августа, в районе старого аэропорта города.

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