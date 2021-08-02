На ярмарке в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону произошла драка между торговцами с участием около 100 человек

На ярмарке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка между торговцами. На место прибыли стражи порядка, которые в настоящее время проводят разбирательство. Этой информацией поделился организатор ярмарки “Донская торговая компания”.
Отмечается, что инцидент произошел в утренние часы сегодня, 2 августа, в районе старого аэропорта города. Некоторых продавцов взбесило то, что “одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции”. Участниками драки стали порядка 100 человек.
Также сообщается, что стороны конфликта привлекли своих родственников и друзей. Местная охрана вызвала росгвардейцев и полицейских. Пострадал ли кто в массовой драке, не уточняется. Сейчас торговцы работают в обычном режиме.
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