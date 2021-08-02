Власти Хэнаня заявили об увеличении числа жертв наводнения в китайской провинции до 302 человек

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2 августа 2021, 12:36 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории провинции Китая Хэнань жертвами сильных дождей и наводнений стали уже 302 человека. Данная информация поступила от местных властей.

При этом еще 50 граждан пропали без вести. Ранее поступала информация о 99 погибших в результате стихийного бедствия. Отмечается, что по состоянию на полдень второго августа погибшими числятся 302 человека.

Напомним, что в указанной китайской провинции сильные проливные дожди начались 17 июля. Наиболее пострадавшим оказался город Чжэнчжоу. На ряде городских метеостанций зафиксировали исторический рекорд среднесуточного количества осадков.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту произошедшего в Сакском районе дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина и получил травмы ребенок. Смертельная дорожная авария случилась 31 июля.

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