В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, жертвой которого стала 53-летняя женщина

В Крыму возбудили уголовное дело по факту произошедшего в Сакском районе дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина и получил травмы ребенок. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД.
Смертельная дорожная авария случилась 31 июля. В полиции сообщили, что водитель иномарки Lexus LX 570 врезался в машину Toyota Camry на автодороге Симферополь-Евпатория. При этом управлявший Lexus двигался по правой обочине, нарушая ПДД, а водитель Toyota поворачивал налево на грунтовую дорогу.
Пострадавшим оказался ребенок 11 лет, его увезли в лечебное учреждение, а погибшей - женщина 53 лет, которая умерла в больнице. СМИ отмечают, что Lexus управлял Сергей Бейм, владелец крупной сети автозаправок на полуострове. Он свою вину не признал.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.