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В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, жертвой которого стала 53-летняя женщина

, 11:53 Источник: РИА Новости

В Крыму возбудили уголовное дело после ДТП, жертвой которого стала 53-летняя женщина
pixabay.com

В Крыму возбудили уголовное дело по факту произошедшего в Сакском районе дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина и получил травмы ребенок. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД.

Смертельная дорожная авария случилась 31 июля. В полиции сообщили, что водитель иномарки Lexus LX 570 врезался в машину Toyota Camry на автодороге Симферополь-Евпатория. При этом управлявший Lexus двигался по правой обочине, нарушая ПДД, а водитель Toyota поворачивал налево на грунтовую дорогу.

Пострадавшим оказался ребенок 11 лет, его увезли в лечебное учреждение, а погибшей - женщина 53 лет, которая умерла в больнице. СМИ отмечают, что Lexus управлял Сергей Бейм, владелец крупной сети автозаправок на полуострове. Он свою вину не признал.

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