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В Одесской области 70 спасателей пытаются потушить крупный пожар на складах

, 12:32 Источник: РИА Новости

В Одесской области 70 спасателей пытаются потушить крупный пожар на складах
pixabay.com

В селе Нерубайском в Одесской области Украины территорию складов охватил крупный пожар. По информации пресс-службы регионального управления Госслужбы по ЧС, в тушении задействованы 70 специалистов.

Отмечается, что борьба с огнем осложняется из-за порывистого ветра и распространения огня внутри панелей. Огонь охватил площадь в 2000 м2. При пожаре никто не пострадал и не погиб. Одно из местных изданий сообщило, что пожар возник на складах сети супермаркетов АТБ.

Ранее сообщалось, что на территории Московской области охранник-контролер местной железнодорожной станции ранил в шею безбилетника. Мужчина 1973 года рождения получил колото-резаные ранения во время конфликта. Инцидент произошел накануне, 31 июля, около пяти часов вечера.

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