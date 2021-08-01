В Московской области правоохранители задержали контролера за нанесение колото-резаных ранений безбилетнику

На территории Московской области охранник-контролер местной железнодорожной станции ранил в шею безбилетника. Мужчина 1973 года рождения получил колото-резаные ранения во время конфликта.
Инцидент произошел накануне, 31 июля, около пяти часов вечера. Охранник-контролер нанес мужчине в область шеи как минимум три удара в турникетном павильоне железнодорожной станции Воронок Ярославского направления Московской железной дороги. Пострадавшего увезли в больницу, охранника-контролера задержали.
Ранее сообщалось, что в Оренбурге мужчина на электросамокате врезался в трактор. В результате его доставили в лечебное учреждение с травмой головы. ДТП случилось на проспекте Победы.
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