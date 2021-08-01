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В Оренбурге водитель электросамоката получил травму головы при столкновении с трактором

, 11:47 Источник: РИА Новости

В Оренбурге водитель электросамоката получил травму головы при столкновении с трактором
pixabay.com

В административном центре Оренбургской области мужчина на электросамокате врезался в трактор. В результате его доставили в лечебное учреждение с травмой головы.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, ДТП случилось на проспекте Победы. Согласно предварительным данным, столкнулись трактор и электросамокат. Правоохранители выясняют детали произошедшей дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что в центре Симферополя машина врезалась в электроопору. Жертвами дорожной аварии стали два человека. Одного человека пришлось доставить в больницу. ДТП случилось прошедшей ночью на ул. Севастопольской.

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