Столкновение автомобиля с электроопорой в Симферополе унесло жизни двух человек

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1 августа 2021, 10:32 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В центре Симферополя машина врезалась в электроопору. Жертвами дорожной аварии стали два человека.

По информации пресс-службы регионального МВД, одного человека пришлось доставить в лечебное учреждение. ДТП случилось прошедшей ночью на ул. Севастопольской.

Подчеркивается, что участником аварии стал автомобиль Chevrolet. Его водитель выехал на встречку, затем столкнулся с опорой электропередач.

Погибшими оказались водитель этого транспортного средства и его пассажир. Еще одного пассажира госпитализировали. В настоящее время выясняются детали смертельного ДТП.

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