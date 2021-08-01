Аргументы Недели Происшествия 13+

Столкновение автомобиля с электроопорой в Симферополе унесло жизни двух человек

, 10:32 Источник: РИА Новости

Столкновение автомобиля с электроопорой в Симферополе унесло жизни двух человек
pixabay.com

В центре Симферополя машина врезалась в электроопору. Жертвами дорожной аварии стали два человека.

По информации пресс-службы регионального МВД, одного человека пришлось доставить в лечебное учреждение. ДТП случилось прошедшей ночью на ул. Севастопольской.

Подчеркивается, что участником аварии стал автомобиль Chevrolet. Его водитель выехал на встречку, затем столкнулся с опорой электропередач.

Погибшими оказались водитель этого транспортного средства и его пассажир. Еще одного пассажира госпитализировали. В настоящее время выясняются детали смертельного ДТП.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Происшествия