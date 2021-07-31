Мальчик, покусанный собакой под Чеховым, находится в тяжелом состоянии
31 июля 2021, 21:41
Мальчик, покусанный собакой под Чеховым, находится в тяжелом состоянии. Собака породы ротвейлер напала на маленьких детей в субботу около дома в коттеджном поселке Солнечный круг деревни Филипповское в Чеховском районе Московской области.
Мама 11-месячного мальчика и 4-летней девочки пришла с детьми на участок к одной из местных жительниц за овощами. Неожиданно собака выбежала с территории участка и напала на детей. Оба ребенка были госпитализированы.
Прокуратура Московской области вязала под контроль и поручила Чеховской городской прокуратуре провести проверку в связи с инцидентом.
Руководитель пресс-службы прокуратура Московской области Наталия Григорьева сообщила, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
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