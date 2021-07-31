Аргументы Недели Происшествия 13+

В Подмосковье пострадавшие от укусов собаки двое детей госпитализированы

, 19:40

В Подмосковье пострадавшие от укусов собаки двое детей госпитализированы
фото: pixabay.com

В Подмосковье в субботу собака породы ротвейлер напала на двух маленьких детей. Пострадавшие малыши госпитализированы. Инцидент произошел в деревне Филипповское Чеховского городского округа.

По данным СКР, мать с двумя детьми, четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, подошли к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка.

Неожиданно собака, содержащаяся на цепи, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, напала на девочку, а после, повалив коляску, в которой находился мальчик стала кусать его за голову.

Пока мать детей и хозяйка собаки пытались оставить животное, на крик подоспели прохожие. Они смогли отогнать собаку, а зачем вызвали «скорую помощь». По данному факту следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Происшествия