В Подмосковье пострадавшие от укусов собаки двое детей госпитализированы

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 июля 2021, 19:40

фото: pixabay.com

В Подмосковье в субботу собака породы ротвейлер напала на двух маленьких детей. Пострадавшие малыши госпитализированы. Инцидент произошел в деревне Филипповское Чеховского городского округа.

По данным СКР, мать с двумя детьми, четырехлетней девочкой и 11-месячным мальчиком, подошли к частному дому для покупки овощей у хозяйки участка.

Неожиданно собака, содержащаяся на цепи, сорвалась с ошейника и выбежала на улицу, напала на девочку, а после, повалив коляску, в которой находился мальчик стала кусать его за голову.

Пока мать детей и хозяйка собаки пытались оставить животное, на крик подоспели прохожие. Они смогли отогнать собаку, а зачем вызвали «скорую помощь». По данному факту следственным отделом по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.

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