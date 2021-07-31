В Турции десятки российских туристов в Бодруме временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров

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31 июля 2021, 20:52 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Турции примерно 100 российских туристов, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе. В генконсульстве России в провинции Анталья в субботу сообщили, что 31 июля днем возгорание началось в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.

Власти Бодрума приняли решение эвакуировать местных жителей и туристов. Эвакуация проходит организованно, без паники,- передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Часть туристов вывозится в центр города по морю.

В дипмиссии уточнили, что жизнь российских граждан вне опасности. Россиян временно разместят в других отелях и обеспечат всем необходимым.

Ранее сообщалось об эвакуации постояльцев трех пятизвездочных отелей в Бодруме.

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