В Турции десятки российских туристов в Бодруме временно разместили в других отелях из-за лесных пожаров

В Турции примерно 100 российских туристов, находящихся на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе. В генконсульстве России в провинции Анталья в субботу сообщили, что 31 июля днем возгорание началось в одном из восточных пригородов Бодрума, в районе Кумбахче, где расположены жилые кварталы и несколько отелей.
Власти Бодрума приняли решение эвакуировать местных жителей и туристов. Эвакуация проходит организованно, без паники,- передает ТАСС со ссылкой на свой источник. Часть туристов вывозится в центр города по морю.
В дипмиссии уточнили, что жизнь российских граждан вне опасности. Россиян временно разместят в других отелях и обеспечат всем необходимым.
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