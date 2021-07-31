Постояльцев трех отелей в Бодруме эвакуировали из-за нового лесного пожара

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31 июля 2021, 19:19

фото: pixabay.com

В Турции в субботу гостей трех пятиздвездочных отелей в Бодруме сотрудники жандармерии эвакуировали из соображений безопасности, поскольку в регионе начался новый лесной пожаре.

ТАСС передает об эвакуации постояльцев из отелей со ссылкой на источник в правоохранительных органах Турции.

Были ли в этих отелях россияне - не уточняется.

Новый лесной пожар в районе Умурча в Бодруме вспыхнул после полудня, пламя добралось до района Ичмелер.

Огнеборцы тушат пожар. Сейчас угрозы для местных жителей или туристов нет.

Лесной пожар начался в Турции в среду недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям республики в результате природного бедствия погибли шестеро человек. Пострадали 410 человек. В настоящее время локализовано 88 очагов возгорания из 98.

Cостоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.

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