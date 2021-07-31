Пассажиру стало плохо в трамвае на северо-западе Москвы

В субботу, 31 июля, стало известно, что в трамвае на улице Маршала Катукова в северо-западной части Москвы стало плохо пассажиру. Соответствующую информацию предоставил сегодня дептранс столицы.
Инцидент произошел у дома 18 на улице Маршала Катукова в трамвае под номером 21. Согласно последней информации, на месте происшествия в настоящий момент работает бригада скорой помощи.
Подчеркивается, что на улице временно задерживаются трамваи под номерами 15 и 21, некоторые маршруты временно изменены, вместо трамваев запущены автобусы. Информации о состоянии человека, которому стало плохо в салоне транспортного средства, не поступало.
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