Пассажиру стало плохо в трамвае на северо-западе Москвы

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31 июля 2021, 12:42 Источник: Telegram

салон автобуса, pixabay.com

В субботу, 31 июля, стало известно, что в трамвае на улице Маршала Катукова в северо-западной части Москвы стало плохо пассажиру. Соответствующую информацию предоставил сегодня дептранс столицы.

Инцидент произошел у дома 18 на улице Маршала Катукова в трамвае под номером 21. Согласно последней информации, на месте происшествия в настоящий момент работает бригада скорой помощи.

Подчеркивается, что на улице временно задерживаются трамваи под номерами 15 и 21, некоторые маршруты временно изменены, вместо трамваев запущены автобусы. Информации о состоянии человека, которому стало плохо в салоне транспортного средства, не поступало.

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