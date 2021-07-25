В Хабаровске при наезде рейсового автобуса на световую опору получил травмы пассажир

В Хабаровске сегодня, 25 июля, при наезде рейсового автобуса на световую опору пострадал один человек. Дорожная авария произошла в 19:40 по местному времени.
По информации представителя ГИБДД города, пострадавшей оказалась женщина-пассажир этого автобуса 1959 года рождения. На момент ДТП в транспортном средстве ZAONG TONG находились 7 человек. Автобус врезался в опору в районе дома 14 улицы 60-летия Октября, так как водитель не смог справиться с управлением.
Ранее сообщалось, что в ДТП на Кутузовском проспекте с участием двух машин получили травмы три человека. Транспортные средства столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы примерно в 14:10.
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