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В ДТП на Кутузовском проспекте с участием двух машин получили травмы три человека

, 16:28 Источник: РИА Новости

В ДТП на Кутузовском проспекте с участием двух машин получили травмы три человека
pixabay.com

В российской столице произошла дорожная авария, в которой травмы получили три человека. Два транспортных средства столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы примерно в 14:10.

По информации пресс-службы ГУМВД Москвы, на место прибыли сотрудники экстренных служб. По факту случившегося дорожно-транспортного происшествия проводится необходимая проверка. Предположительно, для эвакуации людей, которые пострадали в аварии, задействовали вертолет.

Ранее сообщалось, что в Якутске малолетняя девочка получила тяжёлые травмы после падения с пятого этажа многоквартирного дома. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, после падения ребенка увезли в лечебное учреждение.

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