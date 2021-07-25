В Якутске малолетняя девочка получила тяжёлые травмы после падения с пятого этажа многоквартирного дома

В Якутске малолетняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома. По данному факту специалисты проводят проверку.
По информации пресс-службы региональной прокуратуры, после падения ребенка увезли в лечебное учреждение. У пострадавшей девочки врачи диагностировали тяжелые травмы.
Отмечается, что инцидент случился по улице Каландрашвили. По данным пресс-службы республиканского Минздрава, девочке оказывают необходимую помощь в национальном центре медицины. Сейчас ее оперируют нейрохирурги.
Ранее сообщалось, что в Учалинском районе Башкирии потерпел крушение дельтаплан без мотора. Согласно последней информации, пилот в результате аварии погиб. Происшествие случилось 25 июля в 5 километрах от села Старобайрамгулово на горе Кумас.
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