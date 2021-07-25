Один человек погиб в результате крушения дельтаплана в Башкирии

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25 июля 2021, 14:33 Источник: РИА "Новости"

дельтаплан, pixabay.com

Утром в воскресенье, 25 июля, сотрудники МЧС Башкирии сообщили, что в Учалинском районе потерпел крушение дельтаплан без мотора. Согласно последней информации, пилот в результате аварии погиб.

Происшествие случилось сегодня в 5 километрах от села Старобайрамгулово на горе Кумас. В 10.40 по московскому времени была констатирована смерть мужчины, который управлял дельтапланом. Его личность в настоящий момент устанавливается специалистами.

На месте крушения сейчас работают сотрудники МЧС, работники РОВД Учалинского района, а также представители администрации муниципального образования.

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