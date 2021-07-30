В ходе поисков упавшего в каньон мужчины в Северной Осетии погиб спасатель

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30 июля 2021, 18:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Северной Осетии экскаватор с водителем упал в каньон. В ходе спасательных мероприятий погиб один человек.

По информации регионального ГУ МЧС, погибшим оказался спасатель. Отмечается, что глубина каньона составляет 40 метров.

В сообщении ведомства сказано, что в ходе поисков водителя на реке Урух перевернулся рафт. На нем было 5 специалистов Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда.

Четверым спасателям удалось выплыть на берег без посторонней помощи. Тело еще одного обнаружили в 400 метрах от места падения.

Ранее сообщалось, что на трассе в Городищенском районе Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Двоих, включая ребенка, пришлось госпитализировать.

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