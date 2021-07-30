ДТП под Волгоградом с участием иномарки унесло жизни нескольких человек

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30 июля 2021, 18:08 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На трассе в Городищенском районе Волгоградской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Двоих, включая ребенка, пришлось госпитализировать.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, смертельная дорожная авария случилась сегодня, 30 июля. Отмечается, что у “Камаза” возникла поломка, и на место прибыла еще одна грузовая машина, чтобы помочь устранить ее.

В полиции подчеркнули, что водители этих транспортных средств и пассажир одной из грузовых машин находились на проезжей части. В какой-то момент в них врезалась иномарка Opel. Мужчины получили травмы, несовместимые с жизнью.

В лечебное учреждение увезли водителя и пассажира этой иномарки. Травмы получил в том числе 7-летний ребенок. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчину в возрасте 38 лет госпитализировали в тяжелом состоянии.

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