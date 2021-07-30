Аргументы Недели Происшествия 13+

При нападении на японский танкер в Индийском океане погибли двое моряков

, 16:28 Источник: РИА Новости

При нападении на японский танкер в Индийском океане погибли двое моряков
pixabay.com

В Индийском океане произошло нападение на японский танкер Mercer Street. В результате погибшими оказались два члена экипажа этого судна.

По информации компании-оператора Zodiac Maritime, нападавшими могли быть пираты. В Twitter компании было размещено заявление, в котором сказано, что инцидент произошел накануне, 29 июля, погибли два человека. Речь идет о гражданах Великобритании и Румынии. В настоящее время устанавливаются детали случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что на территории курортного города Крыма Саки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данному факту правоохранители проводят необходимую проверку. Дорожная авария случилась в утренние часы сегодня, 30 июля. В полиции подчеркнули, что жертвой дорожной аварии стал Михаил Каширин, заместитель председателя Сакского горсовета.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью