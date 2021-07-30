При нападении на японский танкер в Индийском океане погибли двое моряков

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30 июля 2021, 16:28 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Индийском океане произошло нападение на японский танкер Mercer Street. В результате погибшими оказались два члена экипажа этого судна.

По информации компании-оператора Zodiac Maritime, нападавшими могли быть пираты. В Twitter компании было размещено заявление, в котором сказано, что инцидент произошел накануне, 29 июля, погибли два человека. Речь идет о гражданах Великобритании и Румынии. В настоящее время устанавливаются детали случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что на территории курортного города Крыма Саки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По данному факту правоохранители проводят необходимую проверку. Дорожная авария случилась в утренние часы сегодня, 30 июля. В полиции подчеркнули, что жертвой дорожной аварии стал Михаил Каширин, заместитель председателя Сакского горсовета.

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