Два человека пострадали в результате столкновения двух автобусов в Москве

На светофоре в Москве утром в пятницу, 30 июля, столкнулись два автобуса. Согласно предварительной информации столичного департамента транспорта, в результате ДТП пострадали два человека.
Авария случилась сегодня около 10 часов утра недалеко от дома № 28 по Пятницкому шоссе. Один из автобусов, который осуществлял частные перевозки, въехал в автобус Мосгортранса, стоявший в ожидании разрешающего сигнала светофора.
Есть данные о том, что в автобусе частного перевозчика пострадали два человека – они получили легкие травмы. Гражданам оказывается медпомощь.
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