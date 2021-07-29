В Москве мальчик на самокате попал под колёса такси и получил травмы головы

На юго-востоке российской столицы произошла дорожная авария, в которой травмы получил маленький мальчик. Пострадавшему ребенку 2,5 года.
По информации пресс-службы ГИБДД Москвы, ДТП произошло на улице Вертолетчиков во дворе дома 1. Отмечается, что мальчик двигался на самокате между припаркованными автомобилями, когда на него наехал водитель иномарки Kia. Выяснилось, что ребенок был с бабушкой.
Мальчик получил травмы головы, его увезли в лечебное учреждение. Правоохранители устанавливают детали ДТП с участием машины такси.
Ранее сообщалось, что в Татарстане в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина при наезде на нее автомобиля Geely на нерегулируемом переходе. Вместе с ней была девочка 8 лет, которую доставили в больницу с травмами.
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