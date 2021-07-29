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В результате ДТП в Татарстане погибла женщина, а восьмилетнюю девочку госпитализировали с травмами

, 20:52 Источник: РИА Новости

В результате ДТП в Татарстане погибла женщина, а восьмилетнюю девочку госпитализировали с травмами
pixabay.com

На территории Татарстана в дорожно-транспортном происшествии погибла женщина при наезде на нее автомобиля Geely на нерегулируемом переходе. Вместе с ней была девочка 8 лет, которую доставили в больницу с травмами.

По информации регионального МВД, дорожная авария случилась на 834-м км трассы М-7 "Волга". Отмечается, что водитель Geely не уступил дорогу пешеходам. Женщина погибла, а у ребенка выявили травмы различной степени тяжести. Сейчас правоохранители выясняют детали смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что в американском Нью-Йорке автобус столкнулся с железнодорожной надземной конструкцией. В результате несколько человек получили травмы. По информации местной полиции, ДТП произошло в районе Джером авеню. Сколько человек пострадали, не уточняется.

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