При столкновении автобуса с железнодорожной надземной конструкцией в Нью-Йорке пострадали люди

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29 июля 2021, 20:16 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В американском Нью-Йорке автобус столкнулся с железнодорожной надземной конструкцией. В результате несколько человек получили травмы.

По информации местной полиции, ДТП произошло в районе Джером авеню. Сколько человек пострадали, не уточняется.

Источник в полиции отметил, что сейчас специалисты выясняют причину случившегося. “Слишком рано сейчас говорить о том, есть ли какой-либо криминальный след в данном инциденте”,- сказал он.

Подчеркивается, что в опору врезался пассажирский автобус Bee-line. Транспортное средство, по всей видимости, задело железную опору правой частью кабины.

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