Власти Турции сообщили о более 180 пострадавших из-за пожара в стране

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29 июля 2021, 17:54 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Пострадавшими в результате лесных пожаров на юге Турции стали как минимум 183 человека. Такое заявление сделал министр сельского и лесного хозяйства этой страны Бекир Пакдемирли.

Он подчеркнул, что в связи с жаркой погодой в Турции пожары прогнозировались, однако они возникли практически в один день. Пострадали при пожарах 183 человека. Пакдемирли добавил, что на то, чтобы справиться со вспыхнувшими пожарами, понадобится некоторое время.

Ранее сообщалось, что в нескольких турецких курортных регионах выявили сразу три новых лесных пожара. Речь идет о Еникёй в районе Аланьи, Гюверджинлике в районе Бодрума и Дидиме провинции Айдын. На место пожаров прибыли огнеборцы и спасатели.

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