Аргументы Недели Происшествия 13+

Власти Турции сообщили о более 180 пострадавших из-за пожара в стране

, 17:54 Источник: РИА Новости

Власти Турции сообщили о более 180 пострадавших из-за пожара в стране
pixabay.com

Пострадавшими в результате лесных пожаров на юге Турции стали как минимум 183 человека. Такое заявление сделал министр сельского и лесного хозяйства этой страны Бекир Пакдемирли.

Он подчеркнул, что в связи с жаркой погодой в Турции пожары прогнозировались, однако они возникли практически в один день. Пострадали при пожарах 183 человека. Пакдемирли добавил, что на то, чтобы справиться со вспыхнувшими пожарами, понадобится некоторое время.

Ранее сообщалось, что в нескольких турецких курортных регионах выявили сразу три новых лесных пожара. Речь идет о Еникёй в районе Аланьи, Гюверджинлике в районе Бодрума и Дидиме провинции Айдын. На место пожаров прибыли огнеборцы и спасатели.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество