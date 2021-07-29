В курортных регионах Турции выявили сразу три новых пожара

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29 июля 2021, 16:50 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В нескольких турецких курортных регионах выявили сразу три новых лесных пожара. Речь идет о Еникёй в районе Аланьи, Гюверджинлике в районе Бодрума и Дидиме провинции Айдын.

По данным телеканала CNN Turk, на место пожаров прибыли огнеборцы и спасатели. Отметим, что на днях возник сильный лесной пожар в районе Манавгата. На борьбу с огнем были отправлены 192 пожарных машины, 2 самолета и 19 вертолетов.

В указанном районе наблюдались жара и сильный ветер. Из-за этого пожар затронул значительную территорию. Сегодня пожар в Манавгате удалось взять под контроль. К сожалению, погибшими оказались 3 человека. Кроме того, пострадали 122.

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