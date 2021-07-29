В курортных регионах Турции выявили сразу три новых пожара

В нескольких турецких курортных регионах выявили сразу три новых лесных пожара. Речь идет о Еникёй в районе Аланьи, Гюверджинлике в районе Бодрума и Дидиме провинции Айдын.
По данным телеканала CNN Turk, на место пожаров прибыли огнеборцы и спасатели. Отметим, что на днях возник сильный лесной пожар в районе Манавгата. На борьбу с огнем были отправлены 192 пожарных машины, 2 самолета и 19 вертолетов.
В указанном районе наблюдались жара и сильный ветер. Из-за этого пожар затронул значительную территорию. Сегодня пожар в Манавгате удалось взять под контроль. К сожалению, погибшими оказались 3 человека. Кроме того, пострадали 122.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.