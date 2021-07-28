При столкновении мотоцикла с «Нивой» в Якутии погибли два подростка

В Усть-Алданском районе Якутии мотоцикл столкнулся с “Нивой”, в результате чего погибли двое подростков. По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД МВД России, речь идет о водителе мотоцикла и его пассажире. Оба подростка 2006 года рождения.
Трагедия произошла сегодня, 28 июля, примерно в два часа дня. ВАЗ-2121 и мототранспортное средство столкнулись на улице Ивана Гоголева села Балыктах. Следственно-оперативная группа займется выяснением деталей смертельной аварии.
Ранее сообщалось, что на Украине в среду легкомоторный спортивный самолет упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
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