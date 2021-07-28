В результате падения спортивного самолета на жилой дом в Ивано-Франковской области Украины погибли четыре человека

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28 июля 2021, 15:44

На Украине в среду легкомоторный спортивный самолёт упал на частный жилой дом в селе Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что погибли люди, летевшие в самолете.

ЧП произошло в 13.40.

После падения самолёта началось горение. Пожар удалось локализовать через 20 минут. К тушению привлекались 10 огнеборцев и три единицы техники.

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