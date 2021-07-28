При столкновении автомобиля с пассажирским поездом в Крыму пострадал человек

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28 июля 2021, 13:40 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Крыма столкнулись пассажирский поезд и легковушка. В результате в лечебное учреждение пришлось увезти водителя легкового автомобиля.

По информации пресс-службы МВД по региону, транспортные средства столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде сегодня, 28 июля, в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Отмечается, что мужчина, находившийся за рулем ВАЗ 211440, выехал на запрещающий сигнал железнодорожного светофора. Водитель отделался телесными повреждениями.

Ранее сообщалось, что при сходе с рельсов трамвая в Курске травмы получили два человека. По информации пресс-службы региональной прокуратуры, по данному факту была организована необходимая проверка. В полиции сообщили, что дорожная авария случилась в 07:40 накануне, 27 июля. Трамвай сошел с рельсов на улице Верхняя Луговая.

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