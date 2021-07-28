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При сходе с рельсов трамвая в Курске травмы получили два человека

, 12:40 Источник: РИА Новости

При сходе с рельсов трамвая в Курске травмы получили два человека
pixabay.com

В административном центре Курской области произошло ДТП, участником которого стал трамвай. В результате травмы получили два человека.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, по данному факту была организована необходимая проверка. В полиции сообщили, что дорожная авария случилась в 07:40 накануне, 27 июля. Трамвай сошел с рельсов на улице Верхняя Луговая.

Пострадавшими оказались женщина-пешеход 1988 года рождения и мужчина-пассажир 1950 года рождения. Их увезли в лечебное учреждение. У пострадавших выявили травмы различной степени тяжести.

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