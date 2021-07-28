В Зеленограде автомобиль под управлением подростка врезался в автобус

В Зеленограде в среду, 28 июля, произошло столкновение автобуса и автомобиля, которым управлял 16-летний юноша. Согласно последней информации, в результате данной аварии пострадал один человек.
ДТП случилось на Центральном проспекте в Зеленограде. Установлено, что 16-летний юноша, находившийся за рулем иномарки, допустил столкновение с автобусом. В результате данного инцидента пострадала женщина. Гражданке сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте аварии в настоящий момент находится зампрокурора Зеленограда Дмитрий Панов.
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