Пассажирский самолет Москва – Самара вернулся в аэропорт вылета из-за течи топлива

Пассажирский Boeing 737, который ранее вылетел из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт из-за вероятной течи топлива из двигателя. Эту информацию предоставил источник в авиационных кругах.
К настоящему моменту Boeing 737 приземлился в столичном аэропорту "Шереметьево". Посадка прошла благополучно. Предварительной причиной возврата стала течь топлива из двигателя.
Есть информация о том, что самолет поднялся в воздух по графику в 06:25 по московскому времени. Примерно через 40 минут воздушное судно вернулось в аэропорт. Точную причину случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты.
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