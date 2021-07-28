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Пассажирский самолет Москва – Самара вернулся в аэропорт вылета из-за течи топлива

, 08:27 Источник: ТАСС

Пассажирский самолет Москва – Самара вернулся в аэропорт вылета из-за течи топлива
крыло самолета, pixabay.com

Пассажирский Boeing 737, который ранее вылетел из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт из-за вероятной течи топлива из двигателя. Эту информацию предоставил источник в авиационных кругах.

К настоящему моменту Boeing 737 приземлился в столичном аэропорту  "Шереметьево". Посадка прошла благополучно. Предварительной причиной возврата стала течь топлива из двигателя.

Есть информация о том, что самолет поднялся в воздух по графику в 06:25 по московскому времени. Примерно через 40 минут воздушное судно вернулось в аэропорт. Точную причину случившегося в настоящий момент устанавливают специалисты. 

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